Oprogramowanie do inteligencji konwersacyjnej - Najpopularniejsze aplikacje - Polska

Google Cloud Platform (GCP), oferowany przez Google, to pakiet usług przetwarzania w chmurze działający w oparciu o tę samą infrastrukturę, której Google używa wewnętrznie w swoich produktach dla użytkowników końcowych, takich jak wyszukiwarka Google, Gmail, przechowywanie plików i YouTube. Oprócz zestawu narzędzi do zarządzania zapewnia szereg modułowych usług w chmurze, w tym przetwarzanie, przechowywanie danych, analizę danych i uczenie maszynowe. Rejestracja wymaga podania danych karty kredytowej lub konta bankowego. Google Cloud Platform udostępnia infrastrukturę jako usługę, platformę jako usługę i bezserwerowe środowiska obliczeniowe. W kwietniu 2008 roku Google ogłosiło App Engine, platformę do tworzenia i hostowania aplikacji internetowych w centrach danych zarządzanych przez Google, która była pierwszą usługą przetwarzania w chmurze oferowaną przez firmę. Usługa stała się powszechnie dostępna w listopadzie 2011 r. Od czasu ogłoszenia App Engine firma Google dodała do platformy wiele usług w chmurze. Google Cloud Platform to część Google Cloud, która obejmuje infrastrukturę chmury publicznej Google Cloud Platform, a także G Suite, korporacyjne wersje Androida i Chrome OS oraz interfejsy programowania aplikacji (API) do uczenia maszynowego i usług mapowania dla przedsiębiorstw.