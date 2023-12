Threema is een end-to-end gecodeerde instant messaging-applicatie voor iOS, Android en Windows Phone. De software is gebaseerd op de privacy by design-principes en de service vereist niet dat gebruikers een telefoonnummer of andere persoonlijk identificeerbare informatie opgeven: De Threema-app kan anoniem worden gebruikt. Naast sms'en kunnen gebruikers bellen, multimedia, locaties, spraakberichten en bestanden verzenden. Met behulp van de webapp ‘Threema Web’ kan de dienst op pc’s worden gebruikt. Threema is ontwikkeld door het Zwitserse bedrijf Threema GmbH. De servers bevinden zich in Zwitserland en de ontwikkeling is gevestigd in Pfäffikon SZ. Vanaf april 2017 had Threema 4,5 miljoen gebruikers. De zakelijke versie, Threema Work, werd per januari 2019 door 3.000 bedrijven en organisaties gebruikt.

Website: threema.ch

