Paltalk is een eigen videogroepschatservice waarmee gebruikers kunnen communiceren via video, internetchat of stem. Het biedt chatrooms en de mogelijkheid voor gebruikers om hun eigen openbare virtuele chatroom te creëren. Paltalk Desktop is beschikbaar op macOS en Windows, en de Paltalk Video Chat-app is beschikbaar voor Android en iOS. Hoewel basisdiensten gratis zijn en basissoftware gratis kan worden gedownload, worden betaalde lidmaatschappen en betaalde upgrades naar meer capabele versies aangeboden door AVM Software, de makers van Paltalk. Paltalk had in 2013 5,5 miljoen unieke gebruikers. Uit een infographic die het bedrijf in 2015 maakte, bleek dat ze de 100 miljoen gebruikers hadden overschreden.

Website: paltalk.com

