Flipboard is een nieuwsaggregator en aggregatiebedrijf voor sociale netwerken, gevestigd in Palo Alto, Californië, met kantoren in New York, Vancouver en Bejiing. De software, ook bekend als Flipboard, werd voor het eerst uitgebracht in juli 2010. Het verzamelt inhoud van sociale media, nieuwsfeeds, sites voor het delen van foto's en andere websites, presenteert deze in tijdschriftformaat en stelt gebruikers in staat door de artikelen, afbeeldingen te "bladeren". en video's die worden gedeeld. Lezers kunnen ook verhalen opslaan in Flipboard-tijdschriften. Sinds maart 2016 beweert het bedrijf dat er 28 miljoen tijdschriften zijn gemaakt door gebruikers op Flipboard. De dienst is toegankelijk via een webbrowser, of via een Flipboard-applicatie voor Microsoft Windows en macOS, en via mobiele apps voor iOS en Android. De clientsoftware is gratis beschikbaar en is gelokaliseerd in 21 talen.

Website: flipboard.com

