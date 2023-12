Microsoft OneDrive (voorheen bekend als SkyDrive) is een bestandshostingservice en synchronisatieservice die wordt beheerd door Microsoft als onderdeel van de webversie van Office. OneDrive werd voor het eerst gelanceerd in augustus 2007 en stelt gebruikers in staat bestanden en persoonlijke gegevens zoals Windows-instellingen of BitLocker-herstelsleutels in de cloud op te slaan, bestanden te delen en bestanden te synchroniseren op mobiele Android-, Windows Phone- en iOS-apparaten, Windows- en macOS-computers, en de Xbox 360- en Xbox One-consoles. Gebruikers kunnen Microsoft Office-documenten uploaden naar OneDrive. OneDrive biedt gratis 5 GB opslagruimte, met opslagopties van 100 GB, 1 TB en 6 TB die afzonderlijk of met Office 365-abonnementen beschikbaar zijn.

Website: onedrive.com

