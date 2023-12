Outlook Business

Microsoft Outlook voor Microsoft 365 (Office 365)-abonnees. Outlook op het web (voorheen bekend als Exchange Web Connect, Outlook Web Access en Outlook Web App) is een webapp voor persoonlijk informatiebeheer van Microsoft. Het bevat een webgebaseerde e-mailclient, een agendatool, een contactbeheerder en een taakbeheerder. Het omvat ook invoegtoepassingsintegratie, Skype op internet en waarschuwingen, evenals uniforme thema's die zich over alle web-apps uitstrekken. Outlook op het web is beschikbaar voor Office 365- en Exchange Online-abonnees en wordt meegeleverd met de lokale Exchange Server, zodat gebruikers via een webbrowser verbinding kunnen maken met hun e-mailaccounts, zonder dat de installatie van Microsoft Outlook of andere e-mailclients vereist is .

Website: microsoft.com

