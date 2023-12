Yahoo! Mail is een e-mailservice die op 8 oktober 1997 werd gelanceerd door het Amerikaanse bedrijf Yahoo!, nu een dochteronderneming van Verizon. Het biedt vier verschillende e-mailabonnementen: drie voor persoonlijk gebruik (Basic, Plus en Ad Free) en één voor bedrijven. Vanaf januari 2020 biedt Yahoo! Mail had 225 miljoen gebruikers. Gebruikers kunnen hun mailboxen openen en beheren via de webmailinterface, toegankelijk via een standaard webbrowser. Sommige accounts ondersteunden ook het gebruik van standaard mailprotocollen (POP3 en SMTP). Sinds 2015 kunnen gebruikers ook niet-Yahoo e-mailaccounts verbinden met de webmailclient. Jarenlang konden gebruikers accounts openen met ''@yahoo.com'' of '@ymail.com', of een nationale domein (''@yahoo.fr'' in Frankrijk, ''@yahoo.co.uk'' in het Verenigd Koninkrijk,''@yahoo.it'' in Italië, enz.). Momenteel is Yahoo! staat gebruikers alleen toe om ''@yahoo.com''-accounts te registreren.

Website: mail.yahoo.com

