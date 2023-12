Verbeter uw ervaring met de desktopapp voor Microsoft To Do op WebCatalog voor Mac, Windows en Linux.

Microsoft To Do (voorheen Microsoft To-Do genoemd) is een cloudgebaseerde applicatie voor taakbeheer. Hiermee kunnen gebruikers hun taken beheren vanaf een smartphone, tablet en computer. De technologie wordt geproduceerd door het team achter Wunderlist, dat werd overgenomen door Microsoft, en de stand-alone apps vormen een aanvulling op de bestaande Tasks-functie van het Outlook-productassortiment.

Website: todo.microsoft.com

