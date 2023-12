Microsoft Translator is een meertalige cloudservice voor automatische vertaling die wordt aangeboden door Microsoft. Microsoft Translator is geïntegreerd in meerdere producten voor consumenten, ontwikkelaars en ondernemingen; waaronder Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Translator, Visual Studio, Internet Explorer en Microsoft Translator-apps voor Windows, Windows Phone, iPhone en Apple Watch, en Android-telefoon en Android Wear. Microsoft Translator biedt ook tekst- en spraakvertaling via cloudservices voor bedrijven. De service voor tekstvertaling via de Translator Text API varieert van een gratis niveau dat twee miljoen tekens per maand ondersteunt tot betaalde niveaus die miljarden tekens per maand ondersteunen. Spraakvertaling via Microsoft Speech-services wordt aangeboden op basis van het tijdstip van de audiostream. De service ondersteunt vanaf mei 2020 73 taalsystemen. De service ondersteunt ook 11 spraakvertaalsystemen die momenteel de Microsoft Translator-functie voor live gesprekken, Skype Translator en Skype voor Windows Desktop, en de Microsoft Translator-apps voor iOS en Android aandrijven.

Website: bing.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Microsoft Translator. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.