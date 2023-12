Microsoft Teams is een communicatie- en samenwerkingsplatform dat werkplekchat, videovergaderingen, bestandsopslag en applicatie-integratie combineert. De service kan worden geïntegreerd met het Office 365-abonnement op kantoorproductiviteitssuite en beschikt over extensies die kunnen worden geïntegreerd met niet-Microsoft-producten. Microsoft Teams is een concurrent van diensten zoals Slack en is het evolutie- en upgradepad van Microsoft Skype for Business. Microsoft kondigde Teams aan tijdens een evenement in New York en lanceerde de dienst wereldwijd op 14 maart 2017. Het werd gecreëerd tijdens een interne hackathon op het hoofdkantoor van het bedrijf en wordt momenteel geleid door Brian MacDonald, Corporate Vice President bij Microsoft.

Website: microsoft.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Microsoft Teams. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.