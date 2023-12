Google Chat is een communicatiesoftware ontwikkeld door Google, gebouwd voor teams die directe berichten en teamchatrooms biedt, vergelijkbaar met Slack en Microsoft Teams van concurrenten, samen met een groepsberichtenfunctie waarmee G Drive-inhoud kan worden gedeeld (Google Documenten, Google Spreadsheets, Google Presentaties ). Het is een van de twee apps die de vervanging vormen voor Google Hangouts, de andere is Google Meet. Google was van plan om in oktober 2019 te beginnen met het stopzetten van Google Hangouts. De huidige versie is alleen voor G Suite-klanten, met identieke functies in alle pakketten, behalve een gebrek aan Vault-gegevensretentie in het basispakket.

Website: workspace.google.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Google Chat. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.