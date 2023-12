Google Sheets

Google Spreadsheets is een spreadsheetprogramma dat deel uitmaakt van een gratis, webgebaseerd softwarepakket dat door Google wordt aangeboden binnen de Google Drive-service. De dienst omvat ook Google Docs en Google Slides, respectievelijk een tekstverwerker en presentatieprogramma. Google Spreadsheets is beschikbaar als webapplicatie, mobiele app voor Android, iOS, Windows, BlackBerry en als desktopapplicatie op Google's ChromeOS. De app is compatibel met Microsoft Excel-bestandsformaten. Met de app kunnen gebruikers online bestanden maken en bewerken terwijl ze in realtime met andere gebruikers samenwerken. Bewerkingen worden per gebruiker bijgehouden met een revisiegeschiedenis waarin de wijzigingen worden weergegeven. De positie van een redacteur wordt gemarkeerd met een redacteurspecifieke kleur en cursor, en een machtigingssysteem regelt wat gebruikers kunnen doen. Updates hebben functies geïntroduceerd die gebruik maken van machinaal leren, waaronder "Verkennen", dat antwoorden biedt op basis van vragen in natuurlijke taal in een spreadsheet.

Website: google.com

