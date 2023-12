Google Forms is een app voor enquêtebeheer die is opgenomen in het Google Drive-kantoorpakket en Google Classroom, samen met Google Documenten, Google Spreadsheets en Google Presentaties. Formulieren beschikt over alle functies voor samenwerking en delen die u ook in Documenten, Spreadsheets en Presentaties vindt.

Website: docs.google.com

