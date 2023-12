Gitter is een open-source instant messaging- en chatroomsysteem voor ontwikkelaars en gebruikers van GitLab- en GitHub-repository's. Gitter wordt geleverd als software-as-a-service, met een gratis optie die alle basisfuncties biedt en de mogelijkheid om één privéchatroom te creëren, en betaalde abonnementsopties voor individuen en organisaties, waarmee ze een willekeurig aantal privéchats kunnen creëren kamers. Individuele chatrooms kunnen worden gemaakt voor individuele git-repository's op GitHub. De privacy van de chatroom volgt de privacy-instellingen van de bijbehorende GitHub-repository: een chatroom voor een privé (dat wil zeggen alleen voor leden) GitHub-repository is dus ook privé voor degenen met toegang tot de repository. Een grafische badge die linkt naar de chatroom kan vervolgens in het README-bestand van de git-repository worden geplaatst, waardoor het onder de aandacht komt van alle gebruikers en ontwikkelaars van het project. Gebruikers kunnen chatten in de chatrooms, of toegang krijgen tot privéchatrooms voor repositories waartoe zij toegang hebben, door in te loggen op Gitter via GitHub (wat niet inhoudt dat het GitHub-wachtwoord van de gebruiker met Gitter wordt gedeeld). Gitter is vergelijkbaar met Slack. Net als Slack registreert het automatisch alle berichten in de cloud.

Website: gitter.im

