Bitbucket is een webgebaseerde repository-hostingservice voor versiebeheer die eigendom is van Atlassian, voor broncode- en ontwikkelingsprojecten die gebruikmaken van revisiecontrolesystemen van Mercurial (vanaf de lancering tot 1 juli 2020) of Git (sinds oktober 2011). Bitbucket biedt zowel commerciële abonnementen als gratis accounts. Het biedt vanaf september 2010 gratis accounts met een onbeperkt aantal privéopslagplaatsen (die maximaal vijf gebruikers kunnen hebben in het geval van gratis accounts). Bitbucket kan worden geïntegreerd met andere Atlassian-software zoals Jira, HipChat, Confluence en Bamboo. Het is vergelijkbaar met GitHub, dat voornamelijk Git gebruikt. Bitbucket heeft zijn diensten traditioneel op de markt gebracht aan professionele ontwikkelaars met particuliere softwarecode, vooral sinds de overname door Atlassian in 2010. In februari 2017 kondigde Bitbucket aan dat het 6 miljoen ontwikkelaars en 1 miljoen teams op zijn platform had bereikt. Bitbucket heeft drie implementatiemodellen: Cloud, Bitbucket-server en datacenter.

Website: bitbucket.org

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Bitbucket. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.