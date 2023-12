GitHub, Inc. is een Amerikaanse multinational die hosting levert voor softwareontwikkeling en versiebeheer met behulp van Git. Het biedt de gedistribueerde versiecontrole en broncodebeheer (SCM) functionaliteit van Git, plus zijn eigen functies. Het biedt toegangscontrole en verschillende samenwerkingsfuncties, zoals het volgen van bugs, functieverzoeken, taakbeheer en wiki's voor elk project. Het hoofdkantoor is gevestigd in Californië en sinds 2018 is het een dochteronderneming van Microsoft. GitHub biedt zijn basisdiensten gratis aan. De meer geavanceerde professionele en zakelijke diensten zijn commercieel. Gratis GitHub-accounts worden vaak gebruikt om open-sourceprojecten te hosten. Vanaf januari 2019 biedt GitHub een onbeperkt aantal privérepository's aan voor alle abonnementen, inclusief gratis accounts, maar er zijn slechts maximaal drie bijdragers per repository gratis toegestaan. Vanaf 15 april 2020 staat het gratis abonnement een onbeperkt aantal medewerkers toe, maar worden privéopslagplaatsen beperkt tot 2.000 actieminuten per maand. GitHub meldt dat het sinds januari 2020 meer dan 40 miljoen gebruikers en meer dan 100 miljoen opslagplaatsen heeft (waaronder minstens 28 miljoen openbare opslagplaatsen), waardoor het de grootste broncodehost ter wereld is.

Website: github.com

