GitHub Web Editor

De webgebaseerde editor introduceert een nieuwe, lichtgewicht bewerkingservaring die volledig in uw browser draait. Met de webeditor kunt u vanuit GitHub door bestanden en broncodeopslagplaatsen navigeren en codewijzigingen aanbrengen en vastleggen. U kunt elk repository-, fork- of pull-verzoek in de editor openen. De webgebaseerde editor is voor iedereen gratis beschikbaar op GitHub.com. De webgebaseerde editor biedt veel van de voordelen van Visual Studio Code, zoals zoeken, syntaxisaccentuering en een bronbeheerweergave. U kunt ook Instellingensynchronisatie gebruiken om uw eigen Visual Studio Code-instellingen met de editor te delen. Zie de handleiding Instellingensynchronisatie in de Visual Studio Code-documentatie voor meer informatie. De webeditor draait volledig in de sandbox van uw browser. Het kloont de repository niet, maar laadt in plaats daarvan uw code door de API's van de services rechtstreeks vanuit uw browser aan te roepen. Uw werk wordt opgeslagen in de lokale opslag van de browser totdat u het vastlegt. U kunt uw wijzigingen vastleggen om elk nieuw werk te doorstaan. Omdat er geen bijbehorende rekenkracht is, kunt u uw code niet bouwen en uitvoeren, of de geïntegreerde terminal gebruiken. Slechts een subset van extensies die op internet kunnen worden uitgevoerd, verschijnt in het paneel Extensies en kan worden geïnstalleerd. Op dezelfde manier kan de ondersteuning voor bepaalde programmeertalen op internet beperkter zijn.

Website: github.dev

