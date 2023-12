tosh is een op tekst gebaseerde Scratch-editor: je typt code in een op tekst gebaseerd formaat en compileert deze in Scratch-projecten, waardoor je het hele punt van Scratch tenietdoet. Scratch is een programmeertaal ontworpen voor beginners. De belangrijkste aantrekkingskracht van Scratch is dat het op blokken is gebaseerd: in plaats van code in te typen, sleep je blokken rond. Omdat de blokvormen slechts op bepaalde manieren in elkaar mogen passen, zijn syntaxisfouten onmogelijk. Over het algemeen maakt de op blokken gebaseerde interface het beginnersvriendelijk.

Website: blob.codes

