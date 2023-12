Scratch is een op blokken gebaseerde visuele programmeertaal en website die voornamelijk op kinderen is gericht. Gebruikers van de site kunnen online projecten maken met behulp van een blokachtige interface. De dienst is ontwikkeld door het MIT Media Lab, is vertaald in meer dan 70 talen en wordt in de meeste delen van de wereld gebruikt. Scratch wordt onderwezen en gebruikt in naschoolse centra, scholen en hogescholen, maar ook in andere publieke kennisinstellingen. Vanaf augustus 2020 laten gemeenschapsstatistieken op de officiële website van de taal meer dan 58 miljoen projecten zien die worden gedeeld door meer dan 57 miljoen gebruikers, en bijna 48 miljoen maandelijkse websitebezoeken. Scratch ontleent zijn naam aan een techniek die wordt gebruikt door diskjockeys genaamd "scratching", waarbij vinylplaten worden aan elkaar geknipt en op een draaitafel gemanipuleerd om verschillende geluidseffecten en muziek te produceren. Net als bij scratchen laat de website gebruikers verschillende media (waaronder afbeeldingen, geluid en andere programma's) op creatieve manieren combineren door projecten, zoals videogames en animaties, te creëren en te remixen.

Website: mit.edu

