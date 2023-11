Visual Studio Code Web

Een lichtgewicht versie van VS Code die volledig in de browser draait. Open een map op uw lokale computer en begin met coderen. Met de beschikbaarheid van vscode.dev beginnen we eindelijk onze oorspronkelijke visie te realiseren: het bouwen van een ontwikkeltool die volledig serverloos in de browser kan draaien.

Website: vscode.dev

