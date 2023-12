Travis CI is een gehoste service voor continue integratie die wordt gebruikt voor het bouwen en testen van softwareprojecten die worden gehost op GitHub en Bitbucket. Travis CI biedt verschillende betaalde abonnementen voor privéprojecten en een gratis abonnement voor open source. TravisPro biedt aangepaste implementaties van een eigen versie op de eigen hardware van de klant. De bron is technisch gezien vrije software en is stukje bij beetje beschikbaar op GitHub onder toegestane licenties. Het bedrijf merkt echter op dat het grote aantal taken dat een gebruiker moet monitoren en uitvoeren het voor sommige gebruikers moeilijk kan maken om de Enterprise-versie succesvol te integreren met hun eigen infrastructuur.

Website: travis-ci.com

