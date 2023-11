KIRI.ART ("SD-MUI") is een WEB UI-frontend voor Stability.AI's stabiele diffusie. De focus ligt op een eenvoudige, mobile-first interface zonder installatie die gemakkelijk met vrienden kan worden gedeeld. Het is gratis en open source software ("FOSS"), ontwikkeld door de gemeenschap. Het kan hier direct worden gebruikt met gratis en betaalde credits, gratis op je eigen computer draaien (als je een geschikte GPU hebt) of heel goedkoop via de serverloze GPU-cloud van banaan.dev. Doe mee aan onze GitHub-projectpagina en laten we samen iets geweldigs bouwen.

Website: kiri.art

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Kiri.Art. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.