Odoo is software voor bedrijfsbeheer, waaronder CRM, e-commerce, facturering, boekhouding, productie, magazijn, projectbeheer en voorraadbeheer. De Community-versie is vrije software, gelicentieerd onder de GNU LGPLv3. Er is ook een eigen "Enterprise" -versie, die extra functies en services heeft. De broncode voor het raamwerk en de kern-ERP-modules wordt beheerd door het in België gevestigde Odoo S.A.

Website: odoo.com

