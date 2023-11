Unfuddle STACK integreert de meest kritische tools voor elk softwareproject. Het volgen van bugs en problemen, de broncode in Git of Subversion en referentiemateriaal bestaan ​​allemaal naadloos naast elkaar in een omgeving die bekend is bij uw hele team.

Website: unfuddle.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Unfuddle STACK. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.