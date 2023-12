Nextcloud is een pakket client-serversoftware voor het maken en gebruiken van bestandshostingservices. Nextcloud is gratis en open-source, wat betekent dat iedereen het op zijn eigen privéserverapparaten mag installeren en gebruiken. De Nextcloud-applicatie is functioneel vergelijkbaar met Dropbox, Office 365 of Google Drive, maar kan worden gebruikt op lokale computers thuis of voor externe hosting van bestandsopslag. Office-functionaliteit is beperkt tot x86/x64-gebaseerde servers, aangezien OnlyOffice geen ARM-processors ondersteunt. In tegenstelling tot bedrijfseigen diensten stelt de open architectuur gebruikers in staat volledige controle over hun gegevens te hebben. De oorspronkelijke ownCloud-ontwikkelaar Frank Karlitschek splitste ownCloud af en creëerde Nextcloud, dat nog steeds actief wordt ontwikkeld door Karlitschek en andere leden van het oorspronkelijke ownCloud-team. Op 17 januari 2020 werd versie 18 in Berlijn gepresenteerd onder de productnaam Nextcloud Hub. Voor het eerst werd hier een kantoorpakket (hier OnlyOffice) direct geïntegreerd en Nextcloud kondigde als doel directe concurrentie aan met Microsoft Office 365 en Google Docs. Bovendien werd op deze datum een ​​samenwerking met Ionos aangekondigd.

Website: nextcloud.org

