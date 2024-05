Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

BDRCloud is een uitgebreide en kosteneffectieve cloudback-up- en herstelsoftware om gegevens te beschermen in SaaS-applicaties (Microsoft 365, Google Workspace), servers (Windows, Linux), applicaties en databases (Microsoft Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server) en Eindpunten (Windows, Mac). * Direct naar Cloud Backup Services: BDRCloud maakt directe overdracht van gegevens naar de cloud mogelijk. U kunt uw gegevens naadloos beschermen met de direct-to-cloud back-upoplossingen van BDRCloud voor servers, eindpunten, Microsoft 365, Google Workspace en applicaties/databases. * Cloud Disaster Recovery: Zorg voor bedrijfscontinuïteit met BDRCloud’s cloud disaster recovery, dat een robuust vangnet biedt voor de kritieke gegevens van uw klanten in tijden van crisis. BDRCloud zorgt voor veilig en efficiënt herstel, minimaliseert downtime en behoudt de bedrijfscontinuïteit. * Infrastructuurvrije aanpak: BDRCloud elimineert de behoefte aan infrastructuur op locatie en de uitdagingen die gepaard gaan met het onderhouden van fysieke back-upservers en opslagsystemen. De infrastructuurvrije aanpak zorgt ervoor dat bedrijven en MSP's zich kunnen concentreren op het leveren van uitzonderlijke diensten aan hun klanten, zonder te worden belast door de beperkingen van traditionele back-upconfiguraties. * Snelle client-onboarding: start uw back-updiensten snel en moeiteloos als MSP met de direct-to-cloud-oplossing van BDRCloud. Vereenvoudig uw onboardingproces voor een snelle start en zorg voor een soepele en ongecompliceerde ervaring bij het leveren van back-updiensten aan uw klanten.

Website: bdrcloud.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan BDRCloud. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.