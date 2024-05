Cove Data Protection, van N-able, is een cloud-first back-up- en noodherstelservice voor servers, werkstations en Microsoft 365™, allemaal beheerd vanuit een multitenant webgebaseerd dashboard. Cove is gemaakt en geoptimaliseerd voor de cloud, waardoor incrementele back-ups tot 60 keer kleiner zijn dan met traditionele beeldback-upproducten. Hierdoor kunt u vaker back-ups maken en het SaaS-leveringsformaat vermindert de administratieve tijd, waardoor uw servicekosten lager worden. Opslag in onze private cloud is inbegrepen, met datacenters over de hele wereld.

Website: n-able.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Cove Data Protection. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.