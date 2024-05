Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Data Deposit Box is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van cloudback-up en -opslag voor IT-resellers, Managed Service Providers (MSP's) en kleine en middelgrote bedrijven (MKB). Dankzij de gepatenteerde technologie van het bedrijf kunnen kleine en middelgrote bedrijven een onbeperkt aantal apparaten (waaronder Windows, macOS, iOS, Android, Synology en QNAP NAS) back-uppen en beheren met één gebruiksvriendelijke app. Sinds 2002 hebben meer dan 350.000 gebruikers en meer dan 200 partners, in 53 landen, op Data Deposit Box vertrouwd om hen Protection Peace of Mind™ te bieden. De gepatenteerde technologie van het bedrijf wordt ondersteund door een toonaangevende Protection Guarantee™.

Website: datadepositbox.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Data Deposit Box. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.