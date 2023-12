Box, Inc. (voorheen Box.net), is een Amerikaans internetbedrijf gevestigd in Redwood City, Californië. Het bedrijf richt zich op cloudcontentbeheer en een dienst voor het delen van bestanden voor bedrijven. Officiële clients en apps zijn beschikbaar voor Windows, macOS en verschillende mobiele platforms. Box is opgericht in 2005.

Website: box.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Box. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.