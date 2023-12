Square, Inc. is een Amerikaanse financiële dienstverlener, aggregator van handelsdiensten en mobiel betalingsbedrijf gevestigd in San Francisco, Californië. Het bedrijf brengt software- en hardwarebetalingsproducten op de markt en is uitgegroeid tot diensten voor kleine bedrijven. Het bedrijf werd in 2009 opgericht door Jack Dorsey en Jim McKelvey en lanceerde zijn eerste app en dienst in 2010. Het wordt sinds november 2015 als beursgenoteerd bedrijf verhandeld op de New York Stock Exchange met het tickersymbool SQ.

Website: squareup.com

