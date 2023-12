PayPal Holdings, Inc. is een Amerikaans bedrijf dat een wereldwijd online betalingssysteem exploiteert dat online geldoverdrachten ondersteunt en dient als elektronisch alternatief voor traditionele papieren methoden zoals cheques en postwissels. Het bedrijf fungeert als betalingsverwerker voor online verkopers, veilingsites en vele andere commerciële gebruikers, waarvoor het een vergoeding in rekening brengt in ruil voor voordelen zoals transacties met één klik en wachtwoordgeheugen. PayPal werd in 1998 opgericht als Confinity en had zijn beursintroductie in 2002. Later dat jaar werd het een volledige dochteronderneming van eBay, ter waarde van $1,5 miljard. eBay heeft PayPal in 2015 afgesplitst aan de aandeelhouders van eBay. Het bedrijf stond op de 204e plaats in de Fortune 500 van 2019 van de grootste Amerikaanse bedrijven qua omzet.

Website: paypal.com

