Koop lage prijzen voor boodschappen om uw boodschappenlijstje samen te stellen of bestel online. Vul recepten in, bespaar met honderden digitale kortingsbonnen, ontvang tankpunten, contante cheques, stuur geld en meer. Fred Meyer is een Amerikaanse keten van hypermarktsupermarkten, opgericht in 1922 in Portland, Oregon, VS, door Fred G. Meyer. De winkels zijn te vinden in het noordwesten van de VS, in de staten Oregon, Washington, Idaho en Alaska. Het bedrijf fuseerde in 1998 met Kroger, hoewel de winkels nog steeds het merk Fred Meyer dragen.

Website: fredmeyer.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Fred Meyer. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.