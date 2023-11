Kaufland is een Duitse hypermarktketen, onderdeel van de Schwarz Gruppe, die ook eigenaar is van Lidl. De hypermarkt vertaalt zich rechtstreeks naar het Engels als 'koopland'. Het opende zijn eerste winkel in 1984 in Neckarsulm en groeide snel uit tot een grote keten in het voormalige Oost-Duitsland.

Website: kaufland.com

