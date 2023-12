Okta, Inc. is een beursgenoteerd identiteits- en toegangsbeheerbedrijf gevestigd in San Francisco. Het biedt cloudsoftware waarmee bedrijven gebruikersauthenticatie in moderne applicaties kunnen beheren en beveiligen, en waarmee ontwikkelaars identiteitscontroles kunnen inbouwen in applicaties, website-webservices en apparaten. Het werd opgericht in 2009 en had zijn beursintroductie in 2017, met een waarde van meer dan $ 6 miljard.

Website: okta.com

