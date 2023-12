OneLogin, Inc. is een cloudgebaseerde aanbieder van identiteits- en toegangsbeheer (IAM) die een uniform toegangsbeheersysteem (UAM)-platform ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt aan bedrijven en organisaties op ondernemingsniveau. OneLogin, opgericht in 2009 door de broers Thomas Pedersen en Christian Pedersen, is een particulier bedrijf in een laat stadium. OneLogin werd in het Gartner Magic Quadrant for Access Management uitgeroepen tot visionair. Het OneLogin UAM-platform is een toegangsbeheersysteem dat gebruik maakt van Single Sign-On (SSO) en een clouddirectory waarmee organisaties de gebruikerstoegang tot on-premises en cloudapplicaties kunnen beheren. Het platform omvat ook gebruikersinrichting, levenscyclusbeheer en multi-factor authenticatie (MFA). OneLogin is gevestigd in San Francisco met een ontwikkelaarskantoor in Redmond, Washington, Londen en Guadalajara. Het bedrijf organiseert jaarlijks een Connect-gebruikersconferentie.

Website: onelogin.com

