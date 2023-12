Dropbox is een bestandshostingservice die wordt beheerd door het Amerikaanse bedrijf Dropbox, Inc., met hoofdkantoor in San Francisco, Californië, en die cloudopslag, bestandssynchronisatie, persoonlijke cloud en clientsoftware biedt. Dropbox werd in 2007 opgericht door MIT-studenten Drew Houston en Arash Ferdowsi als startend bedrijf, met initiële financiering van zaadversneller Y Combinator. Dropbox is gerangschikt als een van de meest waardevolle startups in de VS en de wereld, met een waardering van meer dan 10 miljard dollar, en wordt beschreven als een van de meest succesvolle investeringen van Y Combinator tot nu toe. Dropbox heeft echter ook kritiek gekregen en voor controverse gezorgd vanwege onder meer inbreuken op de beveiliging en privacyproblemen. Dropbox is sinds 2014 geblokkeerd in China. Het kreeg een beoordeling van vijf sterren in het rapport 'Protecting Your Data From Government Requests' van de Electronic Frontier Foundation uit 2017.

Website: dropbox.com

