GlobalSign is de toonaangevende leverancier van vertrouwde identiteits- en beveiligingsoplossingen waarmee bedrijven, grote ondernemingen, cloudserviceproviders en IoT-innovators over de hele wereld online communicatie kunnen beveiligen, miljoenen geverifieerde digitale identiteiten kunnen beheren en authenticatie en encryptie kunnen automatiseren. De grootschalige Public Key Infrastructure (PKI) en identiteitsoplossingen ondersteunen de miljarden diensten, apparaten, mensen en dingen waaruit het Internet of Everything (IoE) bestaat.

Website: globalsign.com

