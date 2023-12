DocuSign, Inc. is een Amerikaans bedrijf met hoofdkantoor in San Francisco, Californië, dat organisaties in staat stelt elektronische overeenkomsten te beheren. Als onderdeel van de DocuSign Agreement Cloud biedt DocuSign eSignature, een manier om elektronisch te ondertekenen op verschillende apparaten. DocuSign beweert dat het meer dan 475.000 klanten en honderden miljoenen gebruikers heeft in meer dan 180 landen. Handtekeningen verwerkt door DocuSign voldoen aan de Amerikaanse ESIGN Act en de eIDAS-regelgeving van de Europese Unie, inclusief EU Advanced en EU Qualified Signatures. In april 2018 heeft DocuSign een beursgang aangevraagd. Op het moment van de beursgang waren de grootste aandeelhouders durfinvesteringsfirma's Sigma Partners, Ignition Partners, Frazier Technology Ventures, en voormalig CEO Keith Krach was de grootste individuele aandeelhouder. Geen van de oorspronkelijke oprichters, noch de huidige CEO Daniel Springer, zijn grote aandeelhouders. Het bedrijf ging op 27 april 2018 naar de NASDAQ.

Website: docusign.com

