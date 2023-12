eBay Inc. (EE-bay) (gestileerd in kleine letters) is een Amerikaans multinationaal e-commercebedrijf gevestigd in San Jose, Californië, dat via zijn website de verkoop van consumenten aan consumenten en bedrijven aan consumenten mogelijk maakt. eBay werd in 1995 opgericht door Pierre Omidyar en werd een opmerkelijk succesverhaal van de dotcom-zeepbel. eBay is een miljardenbedrijf met activiteiten in ongeveer 32 landen (vanaf 2019). Het bedrijf beheert de eBay-website, een online veiling- en winkelwebsite waar mensen en bedrijven wereldwijd een breed scala aan goederen en diensten kopen en verkopen. De website is gratis te gebruiken voor kopers, maar aan verkopers worden kosten in rekening gebracht voor het aanbieden van items na een beperkt aantal gratis aanbiedingen, en opnieuw wanneer die items zijn verkocht. Naast de oorspronkelijke verkoop in veilingstijl op eBay, is de website geëvolueerd en uitgebreid naar omvatten: direct "Koop het nu" winkelen; winkelen op basis van Universal Product Code, ISBN of ander soort SKU-nummer (via Half.com, dat in 2017 werd gesloten); online rubrieksadvertenties (via Kijiji of eBay Classifieds); online handel in evenemententickets (via StubHub); en andere diensten. eBay bood voorheen online geldovermakingen aan als onderdeel van zijn diensten (via PayPal, dat van 2002 tot 2015 een volledige dochteronderneming van eBay was).

Website: ebay.com

