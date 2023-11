Đông Á University is een particuliere en multidisciplinaire universiteit in Da Nang, Vietnam. Oorspronkelijk opgericht als de Private Professional High School of Industrial Arts in januari 2002, werd het in mei 2009 de Đông Á University

Website: donga.edu.vn

