BECU Business

BECU is een kredietvereniging die oorspronkelijk is opgericht ten behoeve van werknemers van The Boeing Company. BECU werd in 1935 opgericht als Fellowship Credit Union door 18 Boeing-werknemers en heette gedurende een groot deel van zijn geschiedenis Boeing Employees' Credit Union. Het hoofdkantoor is gevestigd in Tukwila, Washington.

Website: becu.org

