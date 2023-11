Cropp is een kledingmerk en winkelketen, eigendom van de LPP, dat gespecialiseerd is in de streetwear-kledingstijl. Het hoofdkantoor is gevestigd in Gdańsk, Polen. In 2021 bezat het bedrijf 356 winkels in Europa, gevestigd in 17 landen, waaronder 170 winkels in Polen en 186 in andere landen.

Website: cropp.com

