Barnes & Noble Booksellers is een Amerikaanse boekhandelaar. Het is een Fortune 1000-bedrijf en de boekhandelaar met het grootste aantal winkels in de Verenigde Staten. Sinds 7 maart 2019 exploiteert het bedrijf 627 winkels in alle 50 Amerikaanse staten. In augustus 2019 heeft Elliott Management Corporation het bedrijf overgenomen. Barnes & Noble opereert voornamelijk via de boekhandelsketen Barnes & Noble Booksellers. Het hoofdkantoor van het bedrijf bevindt zich op 122 Fifth Avenue in New York City. Na een reeks fusies en faillissementen in de Amerikaanse boekhandel sinds de jaren negentig staat Barnes & Noble op zichzelf als de grootste nationale boekwinkelketen van de Verenigde Staten. Voorheen exploiteerde Barnes & Noble de keten van kleine B. Dalton Bookseller-winkels in winkelcentra totdat ze de liquidatie van de keten aankondigden. Het bedrijf was ook een van 's lands grootste managers van studieboekenwinkels op of nabij veel universiteitscampussen toen die divisie in 2015 werd afgesplitst als een afzonderlijk overheidsbedrijf genaamd Barnes & Noble Education. Het bedrijf staat bij zijn klanten bekend om zijn grote winkels, waarvan er vele een café hebben waar Starbucks-koffie en andere verbruiksartikelen worden geserveerd. De meeste winkels verkopen boeken, tijdschriften, kranten, dvd's, graphic novels, cadeaus, games, speelgoed, muziek en Nook-e-readers en tablets.

Website: barnesandnoble.com

