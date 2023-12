Walmart Inc. (; voorheen Wal-Mart Stores, Inc.) is een Amerikaanse multinationale detailhandelsonderneming die een keten van hypermarkten, discountwarenhuizen en supermarkten exploiteert, met het hoofdkantoor in Bentonville, Arkansas. Het bedrijf werd in 1962 opgericht door Sam Walton en opgericht op 31 oktober 1969. Het bezit en exploiteert ook de winkelmagazijnen van Sam's Club. Op 31 juli 2020 heeft Walmart 11.496 winkels en clubs in 27 landen, opererend onder 56 verschillende namen. Het bedrijf opereert onder de naam Walmart in de Verenigde Staten en Canada, als Walmart de México y Centroamérica in Mexico en Midden-Amerika, als Asda in het Verenigd Koninkrijk, als de Seiyu Group in Japan en als Flipkart Wholesale in India. Het heeft volledige eigen vestigingen in Argentinië, Chili, Canada en Zuid-Afrika. Sinds augustus 2018 heeft Walmart slechts een minderheidsbelang in Walmart Brasil, dat in augustus 2019 werd omgedoopt tot Grupo Big, met 20 procent van de aandelen van het bedrijf, en private equity-firma Advent International heeft 80 procent van de aandelen in het bedrijf. Walmart is qua omzet het grootste bedrijf ter wereld, met 514,405 miljard dollar, volgens de Fortune Global 500-lijst in 2019. Het is ook de grootste particuliere werkgever ter wereld met 2,2 miljoen werknemers. Het is een beursgenoteerd familiebedrijf, aangezien het bedrijf wordt gecontroleerd door de familie Walton. De erfgenamen van Sam Walton bezitten meer dan 50 procent van Walmart, zowel via hun holdingmaatschappij Walton Enterprises als via hun individuele holdings. Walmart was in 2019 de grootste supermarktketen in de Verenigde Staten, en 65 procent van de omzet van Walmart ter waarde van 510,329 miljard dollar was afkomstig uit Amerikaanse activiteiten. Walmart werd in 1972 genoteerd aan de New York Stock Exchange. In 1988 was het de meest winstgevende retailer in de VS. en in oktober 1989 was het de grootste geworden qua omzet. Oorspronkelijk was het bedrijf geografisch beperkt tot het zuiden en het lagere middenwesten, maar begin jaren negentig had het winkels van kust tot kust. Sam's Club werd in november 1989 geopend in New Jersey en in juli 1990 werd de eerste vestiging in Californië geopend in Lancaster. In oktober 1990 werd een Walmart geopend in York, Pennsylvania, de eerste grote winkel in het noordoosten. Walmart's investeringen buiten de VS hebben geleid tot gemengde resultaten. De activiteiten en dochterondernemingen in Canada, het Verenigd Koninkrijk, Midden-Amerika, Zuid-Amerika en China zijn zeer succesvol, maar de ondernemingen mislukten in Duitsland en Zuid-Korea.

Website: walmart.com

