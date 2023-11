Chick-fil-A is een Amerikaanse fastfoodrestaurantketen, de grootste van het land, gespecialiseerd in sandwiches met kip. Chick-fil-A, met hoofdkantoor in College Park, Georgia, exploiteert 2.897 restaurants in 49 staten, evenals in het District of Columbia en Puerto Rico.

Website: chick-fil-a.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Chick-fil-A. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.