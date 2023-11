Marshalls is een Amerikaanse keten van goedkope warenhuizen die eigendom zijn van TJX Companies. Marshalls heeft meer dan 1.000 Amerikaanse winkels, waaronder grotere winkels genaamd Marshalls Mega Store, die 42 staten en Puerto Rico bestrijken, en 61 winkels in Canada. Marshalls breidde zich in maart 2011 voor het eerst uit naar Canada.

Website: marshalls.com

