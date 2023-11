El Corte Inglés S.A., met hoofdkantoor in Madrid, is de grootste warenhuisgroep in Europa en staat wereldwijd op de derde plaats. El Corte Inglés is de enige overgebleven warenhuisketen van Spanje. El Corte Inglés is sinds 1998 lid van de International Association of warenhuizen.

Website: elcorteingles.es

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan El Corte Inglés. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.