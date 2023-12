TAP Air Portugal is de nationale luchtvaartmaatschappij van Portugal, met hoofdkantoor op de luchthaven van Lissabon, die tevens als hub dient. TAP – Transportes Aéreos Portugueses – is sinds 2005 lid van de Star Alliance en voert gemiddeld 2.500 vluchten per week uit naar 90 bestemmingen in 34 landen wereldwijd.

Website: flytap.com

