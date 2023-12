Copa Airlines

Panama Airlines, S.A., is de nationale luchtvaartmaatschappij van Panama. Het hoofdkantoor is gevestigd in Panama City, Panama. Copa is een dochteronderneming van Copa Holdings, S.A. evenals een lid van Star Alliance.

Website: copaair.com

