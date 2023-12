Deutsche Lufthansa AG (Duitse uitspraak: [ˌdɔʏtʃə ˈlʊfthanzaː]), gewoonlijk afgekort tot Lufthansa, is de nationale luchtvaartmaatschappij en de grootste luchtvaartmaatschappij van Duitsland die, in combinatie met haar dochterondernemingen, de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Europa is in termen van vervoerde passagiers. De naam van de voormalige nationale luchtvaartmaatschappij is afgeleid van het Duitse woord Luft dat lucht betekent en Hansa voor Hanze. Lufthansa is een van de vijf oprichters van Star Alliance, 's werelds grootste luchtvaartalliantie, opgericht in 1997. De bedrijfsslogan is 'Zeg ja tegen de wereld'. Naast de eigen diensten en het bezit van dochterondernemingen voor passagiersluchtvaartmaatschappijen Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines en Eurowings (door Lufthansa in het Engels de Passenger Airline Group genoemd), is Deutsche Lufthansa AG eigenaar van verschillende luchtvaartgerelateerde bedrijven, zoals Lufthansa Technik en LSG Sky Chefs, als onderdeel van de Lufthansa Group. In totaal beschikt de groep over meer dan 700 vliegtuigen, waardoor het een van de grootste luchtvaartvloten ter wereld is. De statutaire zetel en het hoofdkantoor van Lufthansa bevinden zich in Keulen. De belangrijkste operationele basis, genaamd Lufthansa Aviation Center, bevindt zich op de primaire hub van Lufthansa op de luchthaven van Frankfurt, en de secundaire hub bevindt zich op de luchthaven van München, waar een secundair Flight Operations Center wordt onderhouden.

Website: lufthansa.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Lufthansa. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.